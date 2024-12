Washington - Der designierte US-Präsident Donald Trump will seinen einstigen Wirtschaftsberater, den verurteilten Straftäter Peter Navarro, wieder ins Weiße Haus holen. Trump kündigte in einer schriftlichen Stellungnahme an, Navarro werde in seiner zweiten Amtszeit Berater für Handel und Industrie. Der 75-Jährige ist Verfechter einer isolationistischen Wirtschaftspolitik.