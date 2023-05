Künstliche Intelligenz Anwalt: ChatGPT erfand für Antrag ein halbes Dutzend Urteile

Börse in Frankfurt Träger Wochenstart im Dax bei dünnem Pfingsthandel

Der offenbar beigelegte Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA hat dem deutschen Aktienmarkt am Pfingstmontag leichten Auftrieb gegeben. Ein Zahlungsausfall der USA und vermutlich negative Folgen für die Weltwirtschaft sind damit wohl in letzter Minute vermieden worden.