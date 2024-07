Um künftig einen KI-Avatar in WhatsApp von sich zu erstellen, soll es ausreichen, ein oder mehrere Fotos von sich selbst aufzunehmen. Danach schreibt man in einer Befehlszeile ("Prompt"), in welcher Rolle man sich selbst sehen möchte. Der Befehl lautet "@Meta AI imagine me..." ("Stell dir mich vor, als ....").