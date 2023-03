Künstliche Intelligenz Britische Ministerin erwägt Einstatz von ChatGPT bei Arbeit

Melksham - Die britische Ministerin für Wissenschaft und Technologie, Michelle Donelan, hält den künftigen Einsatz von Textrobotern wie ChatGPT in der Regierungsarbeit für möglich. "Natürlich brauchen wir Regulierung, wir brauchen Absicherungen. Aber wir sollten uns nie vor diesen Technologien fürchten", sagte Donelan am Wochenende dem "Telegraph" beim Besuch einer Sicherheitsfirma im englischen Melksham. "Wir müssen darüber nachdenken, was der Nutzen von ChatGPT sein kann - so wie das jede andere Organisation tun würde."