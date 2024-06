Bei der größten Wahl der Welt - Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Erde - konnte man sich der Fülle an KI-generierten Inhalten wie dem von Vasanthakumar kaum entziehen. Alle großen Parteien nutzten in den vergangenen Wochen KI eifrig für ihre Wahlkampagnen. Auch Premierminister Narendra Modi. Für ihn dürfte sich der KI-Einsatz auszahlen: In Umfragen deutet alles auf eine dritte Amtszeit hin. An diesem Samstag schließen die letzten Wahllokale. Das Ergebnis wird am 4. Juni bekanntgegeben.

Wahlkampfwerbung als Deepfake

Indien sei ein riesiges Testlabor für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Politik und könnte damit Wegweiser auch für andere Staaten sein, sagt Katja Muñoz, die bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin zu KI bei Wahlen forscht. Die Technologie habe zwar ein großes Manipulationspotenzial. Sie sehe aber auch positive Aspekte: "Es ist nicht verwerflich, wenn man mit KI mehr Leute erreichen möchte oder mithilfe von KI in verschiedenen Sprachen spricht", sagt die Expertin. So wie der omnipräsente Modi es in Indien tat. Im Rahmen eines regelrechten Personenkults um ihn sprach er dank KI zum Wahlvolk in gleich mehreren Sprachen - die er gar nicht spricht. Ob das nun gut ist oder nicht, darüber redet in der größten Demokratie der Welt kaum jemand.