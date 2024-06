Der aktuelle Schutz für Whistleblower reiche nicht aus, betonten die Experten in einem veröffentlichten offenen Brief. Denn dieser sei vor allem auf illegale Aktivitäten von Firmen ausgerichtet - aber bei Künstlicher Intelligenz gebe es in vielen Fällen noch keine rechtlichen Vorgaben. "Einige von uns fürchten zu Recht Vergeltungsmaßnahmen, da es bereits solche Fälle in der Branche gab."

Ein Beispiel dafür wurde nur wenig später bekannt: Der ehemalige OpenAI-Forscher Leopold Aschenbrenner sagte dem "Dwarkesh Podcast", er sei gefeuert worden, nachdem er sich beim Verwaltungsrat der Firma über KI-Sicherheit besorgt gezeigt habe.