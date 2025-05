Austin - Elon Musks KI-Chatbot Grok hat Nutzern stundenlang unaufgefordert von der Kontroverse um Vorwürfe eines "Genozids" an Weißen in Südafrika erzählt. Bei Musks Online-Plattform kann man Grok Fragen zu allen möglichen Themen stellen. Am Mittwoch warf Grok nach der eigentlichen Antwort oft ein: "Was den "Genozid an Weißen" in Südafrika angeht..." - und fuhr etwa fort, "einige" behaupteten, dass dies stimme, während Gerichte und Experten dies nicht bestätigten.