Künstliche Intelligenz: Warum DeepSeek die KI-Welt so aufrüttelt

Transparenz durch Open Source - aber auch Zensur

DeepSeek setzt bei seinem System auf eine quelloffene Lizenz ("Open Source") und hat den Code für seine KI-Modelle für alle Interessierten öffentlich einsehbar auf der Programmier-Plattform Github veröffentlicht. Die großen US-Player wie OpenAI, Google, Microsoft oder Anthropic behandeln ihren KI-Code dagegen als streng gehütetes Betriebsgeheimnis. Unter den großen US-Tech-Unternehmen hat nur der Facebook-Konzern Meta sein KI-Modell Llama als Open Source veröffentlicht.

Der Open-Source-Ansatz soll Transparenz und Flexibilität fördern. Entwickler können das Modell frei nutzen, modifizieren und in ihre Anwendungen integrieren. Allerdings gibt es bei DeepSeek in Hinblick auf Transparenz große Defizite, weil das Start-up der Zensur in China unterliegt. So werden Informationen, die der chinesischen Regierung nicht genehm sind, vom Chatbot unterschlagen - etwa Angaben zum Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989.

Inkompatibel mit europäischem Datenschutz

Problematisch ist auch die Tatsache, dass bei DeepSeek die Daten auf Servern in China liegen. Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), erlaubt nur den Datenaustausch mit Staaten, deren Datenschutz sich auf dem Niveau in der Europäischen Union befindet. Für China fehlt es an einem Abkommen mit der EU, damit der Datenaustausch auf einer rechtlich sicheren Basis stattfinden kann.