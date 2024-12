Künstliche Intelligenz: Wie die KI zur Kunst kam

„In einer Führung werden wir den Prozess beleuchten, der von der Idee bis zur Realisierung dieser Ausstellung führte“, schreibt der Leiter der Städtischen Galerie Stapflehus in einer Ankündigung. Es handle sich um ein Experiment, das die Grenzen des traditionellen Kuratierens überschreitet und neue Wege im Umgang mit Kunst, Technologie und menschlicher Kreativität erforsche. Auch der Prozess der Ausstellungsvorbereitung und die Auswahl der Künstler sind Thema der Führung am Sonntag, 8. Dezember, 16 Uhr, in der Städtischen Galerie Stapflehus, Bläsiring 10. Der Eintritt ist frei.