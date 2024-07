Kult-Komödie 25 Jahre "American Pie": Kann man den heute noch gucken?

Rein handwerklich betrachtet sei der Film auch heute noch sehr gut, sagt er. "Aus meiner Sicht war es eine der ersten Teenie-Komödien, die eine Multiperspektive eingenommen hat", so Friedmann. Jeder im Freundeskreis hatte seinen eigenen Erzählstrang und seine eigenen Probleme. "Das ist sehr dominant. So dominant wie wir es heute aus Serien kennen." Hinzu kam der Sex. "Der Sex war derartig explizit, dass es nicht nur für Teenager faszinierend war", sagt Friedmann. "So etwas hatte man in einer Komödie noch nicht gesehen." Und im Sexualkunde-Unterricht mit dem Bio-Lehrer auch nicht.

Der arme Apfelkuchen

Bei den Kopulationsbemühungen der Jungs-Clique reihte sich zudem extreme Peinlichkeit an extreme Peinlichkeit. Manchmal transportierte der Film dabei seltsame Botschaften, etwa, dass ein vorzeitiger Samenerguss das Schlimmste ist, was im Leben drohen kann. Manchmal wurden durch seine Grellheit aber auch all die Mikro-Verletzungen greifbarer, die man in der Pubertät durchlebt. Besonders hart trifft es im Film stets Jim, der von seinem Vater dabei überrascht wird, wie er den titelgebenden Apfelkuchen sexuell zweckentfremdet.

Die Antworten und Rollenbilder, die der Film seinem mutmaßlich sexuell noch mäandernden Teenager-Publikum präsentierte, wirken 25 Jahre und einige kluge Debatten später dennoch befremdlich. Die Austauschschülerin heimlich und ungefragt beim Umziehen filmen? Das halten fast alle sofort für eine Spitzenidee ("Alles, was du brauchst ist eine Mikro-Kamera. Die koppelst du ans Internet an und sagst mir die Adresse!"). Heimliche Kultfigur des Films? Stifler, der selten fragt, sondern oft eher macht. Toxische Männlichkeit und was sie bedeutet, war damals noch nichts, über das man sich groß Gedanken machte. Die Frauenfiguren sind eher flach gezeichnet - entweder als mystische Heilige oder als verschrobene Phantome.