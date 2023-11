Kultband: Rush: Bewegende Autobiografie von Frontmann Geddy Lee

In "My Effin' Life" blickt der Sänger, Bassist und Keyboarder von Rush nicht nur auf seine lange Karriere zurück. Er beschäftigt sich auch intensiv mit seinen jüdischen Wurzeln, die er als Jugendlicher zeitweise verleugnete. "Es hat lange gedauert, bis mir klar geworden ist, dass meine Herkunft etwas ist, auf das ich stolz sein kann", sagt der Sänger im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London. Mittlerweile schätzt er die jüdische Kultur, ohne wirklich religiös zu sein. "Ich trenne definitiv zwischen Kultur und Gott."

Lee wurde als Sohn polnischer Auswanderer unter dem Namen Gershon Eliezer Weinrib in Toronto geboren. Das Trauma seiner Eltern, die den Holocaust überlebten, prägte auch sein Leben. Ihrer dramatischen Geschichte widmet der Musiker in seinem Buch ein bewegendes Kapitel. "Weil ich das Gefühl habe, dass wir in einer Zeit leben, in der scheinbar vergessen wurde, was passieren kann und wird, wenn der Faschismus seinen Kopf erhebt", schreibt er. Er erzählt auch von einem Besuch mit seiner Mutter im Konzentrationslager Bergen-Belsen zum 50. Jahrestag der Befreiung 1995. Das sei heilsam gewesen.