Kultrocker Alice Cooper geht am liebsten hungrig auf die Bühne

London (dpa) - Der US-Rocksänger Alice Cooper ("School's Out", "Poison") achtet auf seine Ernährung, besonders auf Tour. "Ich passe wirklich auf, was ich esse, auch wenn ich nicht viel esse", sagte Cooper (75) der Deutschen Presse-Agentur in London. "Aber ich glaube, das gehört auch dazu: Man könnte essen, was man will, solange man nicht viel davon isst." Auf seinem neuen Album "Road", das am 25. August erscheint, singt Cooper über das Tourleben als Rockstar.