In 24 Stunden dreht sich von Samstag, 24. August, 15 Uhr, an die Erde einmal um sich selbst. In 24 Stunden Festivalzeit dreht sich in diesem Jahr alles um ein besonderes Dorf. Im Sog der Projekte von Schweizer und internationalen Künstlern taucht das Festival ein in den Nachmittag, den Abend und die Nacht im Dorf Oltingen in Baselland, und die Besucher erleben gemeinsam den Sonnenaufgang, Vormittag und Mittag des nächsten Tages im und am Dorf.