Kultur: Ab ins Museum

Aktionstag zum Jubiläum

Zudem sind mit den „MPM-Days“ große Aktionstage in verschiedenen Städten des Gebiets geplant, in denen Museumspassinhaber an einer Reihe von Veranstaltungen der mitmachenden Museen teilnehmen können.

Dabei werden die Weiler Museen inklusive Vitra Design Museum am Mittwoch, 10. Juli, mitmachen, ebenso die Fondation Beyeler in Riehen. Die angebotenen Aktionen sind im Internet abrufbar, werden dabei übersichtlich farbig in Angebote auf Deutsch oder Französisch unterteilt.