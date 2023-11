Kultur: Alte Nazis, neue Hetze, große Spannung

„Straffers Nacht“

Dass angesichts grassierender Viren nun ausgerechnet die Bestseller-Autorin Andrea Maria Schenkel erkrankt war, war schade. Hatten doch viele mit Spannung auf das neue Werke der „Tannöd“-Schreiberin gewartet. Ihr siebter Roman „Der Erdspiegel“ ist eine tödliche Verführungsgeschichte und hätte wohl bestens in die Krimi-Thematik der diesjährigen Lesereihe gepasst. Spontaner Ersatz wurde mit dem aus Lörrach stammenden Journalisten und Autor Wolfgang Wissler geboten, der seinen dritten Roman „Straffers Nacht“ mitgebracht hatte.

Moderiert von SWR-Redakteur Gerwig Epkes konfrontierte Wissler die zunehmend beklommen lauschenden Zuhörer mit der (Nicht-)Bewältigung deutscher Schuld. In ich-Form geschrieben, breitet der Roman das schändliche Tun des Nachtwächters Erich Straffer, eines mitleidlosen gefolgstreuen SS-Mannes, aus. Wir sind in den 50er Jahren. Das Schuldbewusstsein der Deutschen gering, gesühnt war schnell, die Wirtschaft brummte, so schildert es Wolfgang Wissler dem Publikum zum Einstieg. Über die Verbrechen wollte Deutschland den Mantel des Schweigens ausbreiten. Die meisten Nazis hatten sich wieder schön im deutschen Alltag eingelebt: der hoch gelobte Arzt aus Schönau, der lustige Wirt Alois in Bayern. Nicht so Erich Straffer. Er vergräbt sich als Nachtwächter in der Dunkelheit der Industriehallen, stets voller Angst, dass seine ebenso dunkle Vergangenheit ans Licht kommen könnte und er bestraft wird. Diese Angst ist es, die ihn beherrscht, nicht aber echtes Schuldgefühl.