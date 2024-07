Kultur: Ateliernacht: Kunst tut gut

Große Bandbreite

Die Bandbreite der gezeigten Kunst ist gewohnt vielfältig. Sie reicht von Acryl- und Ölbildern über Zeichnungen, Skulpturen bis zur Fotografie. Ebenso vielfältig sind die Stilrichtungen, was sich am ausliegenden Flyer gut ablesen lässt, auf dem die Künstler eines ihrer Werke zeigen können sowie ein paar Zeilen zu ihrer künstlerischen Intention. Letztere sind von dem weit gefassten, als Inspiration dienenden jeweiligen Thema bestimmt, das die Organisatorin im Vorfeld stellt. Diesmal lautet es: „Kunst kann...“ Damit wollte Messerschmidt vor allem positive Assoziationen auslösen, was angesichts der aktuellen Weltlage not tue.