Kultur: Auftakt bei Theater im Hof

Das Quintet Bumbac, das in Südfrankreich bei Marseille beheimatet ist, stelle derzeit auf einer Tournee sein Programm „Héritage“ vor, erzählte David Brossier nach dem Konzert. Allerdings habe man an nur vier Orten zwischen Toulouse und - dank der guten Verbindung zum Theater im Hof - in Riedlingen gespielt.

Musik des Balkans

Aber warum widmet sich ein Ensemble aus Südfrankreich der Musik des Balkans? Neben seinem klassischen Musikstudium habe er diese Musik für sich entdeckt und lieben gelernt, weil sie viel mehr Freiheit in der Interpretation zulasse, erklärte David Brossier. Schon mit 18 Jahren war der Künstler in Rumänien unterwegs, um die traditionelle Musik auf Festen in den Dörfern kennen zu lernen. Im Jahr 2015 gründete er das Quintet Bumbac.

Die Ausstellung

Schon am Samstagnachmittag eröffnete Martina Minette Dreier im Theater im Hof ihre Ausstellung „Never feeling bored – nie gelangweilt“ mit Porträts von „Tieren mit Gefühlen“. Begegnungen seien ihr wichtig, erzählte die Künstlerin. In Berlin, wo sie lebt, male sie vor allem Persönlichkeiten aus der queeren Szene, die zu Porträtsitzungen zu ihr kommen. Bei den Tierporträts lasse sie sich dagegen von Fotografien oder Abbildungen im Internet inspirieren, sagte sie. Doch auch ihre Tierbilder forderten die Betrachter mit sprechenden Augen und naturalistisch gezeichneten Federn und Haaren zur Begegnung heraus: Vor allem vor dem Bild eines Schweins, dessen Maul zu lächeln schien, blieben immer wieder Besucher stehen und freuten sich über das fröhliche Borstenvieh.