Kultur: Bedrohtes Paradies

Promis auf Bali

In der Installation in den Ausstellungsräumen der Kulturstiftung Basel H. Geiger mit dem Titel „Roots“ führt der Autor, Filmemacher und Kunstkurator Michael Schindhelm ein verlassenes und etwas verwahrlostes Hotel. Über die Lobby mit einer Art Rezeption und plakativen Anklagen über das „Sold Out“ der Insel Bali gelangt man über einen langen Flur in verschiedene Zimmer. Am Ende des Flurs sticht ein poppiges Porträt von David Bowie ins Auge, der mit seinen vier Armen quasi zur Götterfigur wird.

Bowie hielt sich wie Yoko Ono, Mick Jagger und weitere Prominenten gerne auf Bali auf. Genauer in der Villa Iseh im Inselinnern. Sie war einst Zufluchtsort für den einflussreichen Wahl-Balinesen Walter Spies (1895 - 1942) und wird bis heute als Gästehaus genutzt. Gemalt hat Bowie der balinesische Grafiker und Künstler Gus Dark.