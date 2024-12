Kultur: Bläser und Orgel

Nach den begeistert aufgenommenen Silvesterkonzerten präsentieren die Konzertorganistin Irmtraud Tarr und das Bläserquintett „Quintetto Inflagranti“ aus Zürich wieder ein ebenso festliches, furioses und virtuoses Programm. Das Konzert findet am Dienstag, 31. Dezember, um 17 in Rheinfelden in der katholischen St. Josefskirche statt.