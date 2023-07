Kultur Bloß nicht aufgeben

Dadurch, dass Du auf Englisch schreibst, kannst Du auch international gut Fuß fassen. Kannst Du Dir auch vorstellen, auf Deutsch zu singen?

Ich bin aufgewachsen mit Artists wie Whitney Houston und Justin Bieber und fühle mich sehr wohl mit dem Englischen. Ich konnte mich komischerweise nie richtig in deutsche Musik reinfühlen, ich konnte das nicht genießen. Demnach schreibe ich einfach lieber auf Englisch.

Wie läuft Dein Songwriting-Prozess?

Ich lasse mich von ganz verschiedenen Ereignissen und Emotionen inspirieren. Entweder habe ich eine Idee, die ich im Studio vorstelle, oder ich entwickle gemeinsam mit den Produzenten intensiv neue Projekte.

Welcher Deiner Songs beschreibt im Moment am besten Deine Lebenslage?

Auf jeden Fall das, was noch nicht veröffentlicht ist und erst rauskommt! Aber ansonsten vermutlich mein Song „Don´t give up“, er motiviert mich sehr!

Bist Du nervös vor Deinen live-Auftritten?

Anders als viele junge Musiker habe ich wenig mit Nervosität zu kämpfen. Es gibt keinen Grund, Angst vor Fehlern zu haben. Patzer bringen einen erst recht näher an das Publikum. Auch mal nicht perfekt zu singen oder Texte zu vergessen macht einen doch eher menschlich. Besonders bei meinen Idolen finde ich es großartig, zu sehen, dass sich auch die großen Stars Fehler auf der Bühne erlauben. Wenn dann doch mal eine außergewöhnlich große Show ansteht, gehe ich die Aufregung am besten mit detaillierter Vorbereitung und viel Proben an.

Du warst viel in den USA unterwegs, in TV-Shows und hast Konzerte gegeben. Was sind die Unterschiede im Vergleich zum deutschen Publikum?

Es war sehr anders! In den TV Shows ist alles viel gestaffelter und durchgetakteter. In Deutschland empfinde ich sie als sehr viel entspannter. Auch das Publikum ist anders, die Deutschen sind viel zurückhaltender und respektvoller, wohingegen man in den USA eher „bedrängt“ wird. Allerdings wurde ich einmal bei technischen Problemen bei einem Auftritt in Chicago von allen angefeuert und habe Rückendeckung bekommen, das wäre in Deutschland glaube ich anders gewesen.

Welche Pläne hast Du?

Für dieses Jahr freue ich mich auf mein neues Album, das sich in der Produktion befindet. Die Songs sind schon im Kasten, und jetzt gilt es, mich auf die Veröffentlichung vorzubereiten.

Zoe Wees tritt in Lörrach am Stimmen-Festival am Mittwoch, 12. Juli, 20 Uhr, mit Support Act Loi. Karten gibt es in den Geschäftsstellen unserer Zeitung, auch auf der Website.