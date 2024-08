Kultur: Tatjana Brock im Haus Salmegg: Bloß nichts wegwerfen

Auch werden manche Dinge oder das Konsumverhalten hinterfragt. Das sieht man an den Objektkästen mit alten Wäschestücken in Schubladen wie Handtüchern, Waschlappen und Unterwäsche, die erst in Ton getunkt und gebrannt und dann mit Gold „veredelt“ werden. Ein Hinweis, dass man früher die Wäsche – Stichwort Aussteuer –viel mehr wertgeschätzt hat als heute.

Farbigkeit und Dynamik

Ein weiteres Beispiel sind alte Vasen, die mit Ton so verfremdet werden, dass das Original darunter kaum noch erkenntlich ist. Etwas ganz Spezielles sind die Aachener Lebkuchen, die „Printen“, deren Formen bunt glasiert sind und als Objekte in einer Kiste und an den Wänden eine ganz eigene Farbigkeit und Dynamik gewinnen. Raumbeherrschend sind die drei großen „Undercover“-Figuren aus Keramik, außen schwarz, innen in Terrakottafarben. Gesichtslose Kapuzenmänner, höhlenartig verborgen unter Einheitsbekleidung wie unter Deckmänteln.

Ausrangiertes verwenden

Es gibt aber noch viel mehr zu sehen, etwa die in Beton abgedrückten und ausgegossenen Verpackungsmaterialien, die wie kleine abstrakte Häuser aussehen und deshalb auch „Habitat“ (Lebensraum) heißen. Auch darin zeigt sich, wie Brock alltägliche Materialien und ausrangierte Dinge verwendet und verwandelt.