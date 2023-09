Kultur Blues fasziniert

Wie groß ist das Team?

Wir sind ein Verein mit rund 50 Mitgliedern und stemmen alles ehrenamtlich, bis auf bestimmte Dienstleistungen, die wir einkaufen müssen. Im Vorstand sind wir zu siebt, können aber auf rund 25 Helfer, auch von außerhalb, bauen. Da sind viele Bluesfreunde mit Herzblut und Engagement dabei, sonst würden wir das gar nicht hinbekommen. An drei Tagen müssen jeweils morgens ab 8 Uhr die Bühne und alles andere aufgebaut und nachts beim Abbau geht es schon mal bis 1 oder 2 Uhr. Das ist schon eine Nummer.

Sind Sie durch den Preis neu motiviert?

Wir sind jedes Jahr sehr motiviert, auch wenn es immer mal Rückschläge wie kurzfristige Absagen von Künstlern gibt, das Wetter mies ist oder ein Sponsor abspringt. Das hat uns aber nie entmutigt. Eine Herausforderung sind immer wieder die Finanzen. Und da hoffen wir, dass diese Preisverleihung einen kleinen Push in Richtung Sponsorenfindung gibt, wir weitere Unterstützer finden und uns noch besser in der Blues-Szene und darüber hinaus etablieren. Wir merken das schon jetzt: Unsere Ausstrahlung geht über die Region hinaus, es kommen zunehmend Besucher von weit her. Klar ist der Blues Award ein Spartenpreis. Dennoch hat es sicher eine gute Außenwirkung.

Sie überschreiten mit dem Festivalprogramm auch die Grenzen des Blues – ganz bewusst.

Ja, das ist ja auch unsere Absicht, dass wir uns weiter öffnen. Wir wollen neues, junges Publikum anlocken. Daher bieten wir an unseren Festivals einen Stilmix mit vielen jungen Bands. Wir wollen klarmachen: Wer Rock mag, der wird auch ein Bluesrockkonzert mögen; wer Jazz oder Soul liebt, findet auch da im Blues viele Anklänge. Wir hoffen auch, ganz neue Publikumsschichten zu erreichen. Die Bandbreite ist ja enorm. Und wir wollen ganz viele verschiedene Musikinteressen bedienen.

Sind Sie schon am hirnen, was nächsten Sommer auf dem Programm steht?

Wir ziehen jetzt erst mal Bilanz. Nachjustierungen stehen immer an. Aber wir haben immer eine Liste an Bands im Hinterkopf, die wir gerne in die Regio holen möchten. Um sechs Bands für ein Festival zu engagieren müssen oft 40-50 kontaktiert werden. Im Sommer sind viele Musiker bei anderen Festivals engagiert, touren nicht durch Deutschland und müssten für uns teilweise extra eingeflogen werden.

Woher rührt Ihre Liebe zum Blues?

Eigentlich komme ich gar nicht vom Blues, sondern war eher Rock-Fan. Auf Konzerten in einem Bluesclub in Westfalen, wo ich herkomme, bin ich dann vor einigen Jahren auf den Geschmack gekommen. Da gab es immer eine bombastische Stimmung, mitreißende Bands und Musik bis weit nach Mitternacht. Das hat mich gepusht. Als ich hierherzog, bin ich dann eher zufällig auf das „Waldhaus“ mit den tollen Blues-Konzerte gestoßen und wurde quasi infiziert.

Blues ist für Sie...?

...der Ursprung ganz vieler verschiedener Musikrichtungen mit einer enormen Vielfalt, von der Akustik, über Blues-Rock, Boogie, Soul, Afro-Style, Funk, Americana, Zydeco bis zum Jazz: Das fasziniert mich und wird nie langweilig.