Kultur Blues mit Fantastic Negrito im Burghof Lörrach

„White Jesus Black Problems“

Auf seinem Konzeptalbum „White Jesus Black Problems“ erzählt er die Geschichte seiner Vorfahren und die Amerikas. Halb Liebesaffäre, halb archäologische Ausgrabung ist die Platte eine Ode an die Macht der Familie und die Widerstandskraft der Menschheit.

Soundsatte Musik

In den 1750er-Jahren hatten in Virginia eine schottische weiße Arbeiterin und ein schwarzer Sklave eine Romanze und wurden so vor sieben Generationen seine Urahnen. Auf diese Geschichte baut Fantastic Negrito seine soundsatte Musik auf und setzt sich mit Rassismus, Kapitalismus und Freiheit auseinander.