Kultur: Böse Groteske

Ein böses Spiel

Nicht mal mehr die wunderschön vorgetragenen vielstimmigen Gesänge des Ensembles, die sich von Puccini, über Wagner bis Harold Melvin ziehen, haben mehr etwas Tröstliches. Marthaler und seine Bühnencrew führen in die Abgründe, in die Menschen in ihrer Ausweglosigkeit fallen: in die Fänge von AfD, die Polemik von SVP-Populisten, dem US-Präsidentschaftskandidaten, dem Rassemblement National, der italienischen Neofaschisten.