Kultur: Botero auf dem Münsterplatz

Dialog entsteht

„Diese Ausstellung schafft einen Dialog zwischen dem Historischen und dem Zeitgenössischen und ermöglicht es dem Betrachter, das kulturelle Erbe Basels aus einer neuen Perspektive zu erleben“, so die Initiatorin Pasqualine Gallacchi, die mit der Familie Botero befreundet ist. „Boteros Skulpturen definieren vertraute Räume neu und zelebrieren die Koexistenz von traditioneller Kunst und modernem Ausdruck.“

Einflussreicher Künstler

Fernando Botero, 1932 in Medellín, Kolumbien, geboren, wurde als einer der wichtigsten und einflussreichsten Künstler der Welt gefeiert. Botero stellte in seinen Werken oft Szenen aus seiner Kindheit in Kolumbien und dem Leben in Lateinamerika dar und schuf damit eine universelle Sprache, die beim Publikum in aller Welt Anklang fand. Stark beeinflusst von den großen Meistern der Kunstgeschichte, war es ihm auch wichtig, seinen Respekt und seine Liebe zu den klassischen Traditionen der bildenden Kunst zu zeigen. Im Laufe von mehr als 50 Jahren seines Schaffens entwickelte sich Botero zu einem der produktivsten Künstler der Welt, der seine Vision in verschiedenen Medien wie Malerei, Zeichnung und Skulptur zum Ausdruck brachte.

Seine Kunst wurde in bedeutenden Museen und öffentlichen Räumen auf der ganzen Welt ausgestellt.