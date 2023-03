Kultur Bühne frei für den „erwachsenen Kästner“

Motto: „Parole Emil!“

Unter dem Motto „Parole Emil!“ brachen der Sänger und Gitarrist Anselm König, der Sprecher Henning Kurz und der Saxophonist Beat Riggenbach eine Lanze für den „wehmütigen Satiriker“. Ihrer Einladung, den „erwachsenen Kästner“ kennenzulernen, kamen überraschend viele Literaturfreunde nach.

Henning Kurz hat sich inzwischen zu einem Kästner-Experten gemausert und der Liedermacher Anselm König hält schon lange die Fahne des Autors in eigenen poetischen Vertonungen hoch. Man spürt an diesem Abend, was sie an Kästner so begeistert: an dem skeptischen Melancholiker wie an dem kritischen Menschenbeobachter, der zum einen die Verlorenheit in der Großstadt in seinem Roman „Fabian“ im Berlin der 1930er Jahre thematisiert, sich aber auch nicht scheut, in jenen gefährlichen Jahren den Leviathan Staat und die Staatsmaschinerie aufs Korn zu nehmen. Viele dieser Texte sind heute von brennender Aktualität.