Kultur Comic-Zeichner Will Eisner im Basler Cartoonmuseum

Erste Retrospektive im deutschsprachigen Raum

Laut Museumsdirektorin Annette Gehrig ist es die erste Eisner-Retrospektive im deutschsprachigen Raum.

Comic über Verbrecherjäger

Der New Yorker Will Eisner (1917-2005) wuchs in armen Verhältnissen in Brooklyn und in der Bronx auf. Er war Sohn jüdischer Eltern, die aus Österreich und Rumänien eingewandert waren. Mitte der1930er-Jahre, also noch keine zwanzig Jahre alt, zeichnete er seine ersten Comics. Im Jahr 1939 schuf er die Serie „The Spirit“ über einen Verbrecherjäger, der seine Anonymität durch eine Augenmaske bewahrt. Die Serie war ein großer Erfolg. Sie erschien bis 1952.