Kultur: Da Vinci in Basel

Star der Renaissance

Leonardo da Vinci war der bedeutendste Künstler der Renaissance. Er gilt als einer der berühmtesten Universalgelehrten aller Zeiten. Da Vinci war Maler, Bildhauer, Architekt, Mechaniker, Ingenieur, Anatom und Naturphilosoph. Geboren am 15. April 1452 in Anchiano bei Vinci, verstorben am 2. Mai 1519 in Amboise. Neben der „Mona Lisa“, die zwischen 1503 und 1506 entstand, zählt „Das letzte Abendmahl“ zu seinen wichtigsten Gemälden. Als er um die 40 Jahre alt war, erhielt er den Auftrag, ein Bild für die Stirnwand des Speisesaals des Santa Maria delle Grazie Konvents in Mailand zu malen. Schon im Entstehungsprozess wurde das Bild von vielen Künstlern bewundert.

Das Kunstwerk

Das Kunstwerk in Mailand misst 9,04 x 4,22 Meter. „Das letzte Abendmahl“ in der St. Jakobshalle erleben die Besucher als 360-Grad-Projektion in Originalgröße. Sie tauchen in das Szenario vom letzten Abendmahl Jesus ein, im Original „L’Ultima Cena“, so wie es sich Leonardo da Vinci vorgestellt und in seinem Gemälde verewigt hat. Die multimediale Lichtinstallation bringt die ursprüngliche Farbenpracht des da Vinci Werkes wieder voll zur Geltung. Mehrere Restaurierungen mussten über die Jahrhunderte unternommen werden, um das durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung abgeblätterte Original vor dem Verfall zu retten.

Bildstark und emotional

Das Erlebnis in Basel soll die Besucher auf eine bildstarke, emotionale, spannende und informative Reise durch die Geschichte rund um „Das letzte Abendmahl“ führen.

Ab 20. Januar für kurze Zeit, St. Jakobshalle, Basel; Öffnungszeiten: Mo bis So 10 bis 20 Uhr (letzter Einlass 19 Uhr), Tickets gibt es ab 18 Franken an allen bekannten Vorverkaufsstellen, an der Tageskasse und Online unter: www.letzteabendmahl.ch