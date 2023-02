Kultur Daniel Hope spielt

Klassikstars

In seinem neuen Programm erkundet er die Diversität amerikanischer Musik in neuen Bearbeitungen von Werken aus Klassik und Jazz, die von George Gershwin, Aaron Copland und weiteren stammen.

Als Künstlerischer Leiter des New Century Chamber Orchestra in San Francisco hat Hope einen engen Bezug zur amerikanischen Kulturlandschaft und dies wird nun in seinem Programm „America“ durch vielfältige und faszinierende Werke musikalisch erlebbar.