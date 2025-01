Kultur: Das Licht des Nordens

Fotorealismus – Abstraktion

Mal sind es fotorealistische Waldszenerien, oftmals sind es verträumte bis expressive Blicke auf verschneite Waldränder, aber auch Gemälde, die ins Abstrakte hinübergleiten. So zum Beispiel die von Rot bis Grün übergehenden Farbwellen in „Abstrakte Baumformen“ von 1931/32 der kanadischen Künstlerin Emily Carr, die das auf die Spitze treibt, was Munch mit seinen expressionistischen Verfremdungen begonnen hatte.