Kultur: Das Phantom kehrt zurück

Unsterbliche Liebe

Das Phantom ist von den Talenten und der Schönheit der jungen Sopranistin Christine fasziniert. Er lockt sie zu sich und verliebt sich unsterblich in sie. Von Christines Liebe zu Raoul weiß das Phantom allerdings nichts, und seine Besessenheit ist der Auslöser für eine dramatische Entwicklung, in der Eifersucht, Wahnsinn und Leidenschaft aufeinanderprallen.

Neuinszenierung

100 Darsteller, Crew- und Orchestermitglieder, gewaltige Kulissen, Spezialeffekte und mehr als 230 Kostüme erwecken das „Phantom of the Opera“ in einer packenden Neuinszenierung zum Leben. Andrew Lloyd Webbers berühmte und mitreißende Musikstücke wie „Think of Me“ und „Music of the Night“, sind im Stück zu hören. Die Aufnahme der Original-Besetzung ist mit über 40 Millionen verkauften Exemplaren weltweit die meistverkaufte Musical-Aufnahme aller Zeiten.

Vorstellungen im Musical Theater Basel, 6. November bis 22. Dezember, Di, Do, Fr, 19.30 Uhr, Mi, 18.30 Uhr. Sa, 14. und 19.30 Uhr, So 13 und 18.30 Uhr, Sprache: Englisch; Vorverkauf an den üblichen Vorverkaufsstellen und www.ticketcorner.ch