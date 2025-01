Kultur: Der Macher bleibt

Erfreuliche Nachrichten auch im Schauspiel. Intendant Benedikt von Peter bestätigt die Vertragsverlängerung der Schauspieldirektion bis 2028.

„Der künstlerische Weg, den das Schauspiel eingeschlagen hat, ist aufregend und sehr besonders. Nicht nur in Bezug auf die spielerisch herausragenden, dabei immer auch politisch gedachten Produktionen. Sondern auch in Bezug auf ihr kollegiales Führungsmodell, das immer wieder neue Formen und überraschende inhaltliche Setzungen generiert., so Intendant Benedikt von Peter.

Kulturelles Zentrum

Dazu Co-Schauspieldirektor Jörg Pohl: „Wir freuen uns darauf, als Basler Compagnie weiterhin in und für Basel Theater zu machen. Dabei setzen wir auf eine zeitgenössische, spielerische und kritische Praxis. Die Darsteller und ihr Spiel stehen stets im Mittelpunkt. Wir haben viel erreicht, möchten aber unsere Arbeitsweise und die daraus entstehende Ästhetik weiter schärfen.“