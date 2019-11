«Kultur der Scham» Japans "Hikikomori" rücken in den Brennpunkt

Eine Entwicklung, die Experten und Sozialarbeiter Alarm schlagen lässt. "Die Verbrechensrate unter Hikikomori ist extrem niedrig", betont Professor Tamaki Saito von der Universität Tsukuba. Er und andere Experten sowie Hilfsorganisationen befürchten, dass das Assoziieren von Straftaten mit solchen Menschen die Missverständnisse und Vorurteile gegenüber den Betroffenen zu verschärfen droht.

Berichte in Japan über solche Straftaten würden Vorurteile schüren und Betroffene wie auch ihre Familien "in die Ecke treiben", warnte die Organisation KHJ, ein nationaler Verband von Familien, die Angehörige haben, die Kontakt zur Gesellschaft meiden. Experten beklagen, dass die Art, wie japanische Medien mit dem Thema umgehen, von den eigentlichen Ursachen des "Hikikomori"-Phänomens ablenke.

"Diese Gesellschaft bietet keine Möglichkeiten für Menschen, die sich nicht an die etablierten Lebensformen anpassen wollen. Sie haben keine andere Möglichkeit, als sich zurückzuziehen", erklärt Hideo Tsujioka der Deutschen Presse-Agentur in Tokio. Er ist Gründer und Leiter der Nichtregierungsorganisation NPO Yu-do Fu ("Tofu im warmen Wasser"), die sich um "Hikikomori" kümmert. Das während der Boomjahre der Nachkriegszeit entstandene Gesellschaftsmodell, wonach sich Japaner ein Leben lang für ihre Firma aufopfern, habe sich so festgesetzt, "als gäbe es keine andere Form der Existenz mehr", beklagt Tsujioka.

Im vergangenen Jahr kam in Deutschland das Drama "1000 Arten Regen zu beschreiben" von Isa Prahl in die Kinos, das sich auf das aus Japan bekannte Phänomen bezieht und deutlich macht: Viele Menschen fühlen sich überfordert. Gerade in unserer digitalisierten Welt voller Druck und Erwartungen kann das Bedürfnis groß sein, mal nicht funktionieren zu müssen - und sich von allen und allem einfach abzuschotten.

In Japan herrsche jedoch eine "Kultur der Scham", so Tsujioka. Wer nicht "auf der richtigen Spur" sei, müsse sich schämen. Konformität und Anpassung wird ermutigt, das Gegenteil kritisiert und bestraft. Junge Erwachsene fühlen sich von den hohen Erwartungen, die die Gesellschaft an sie hat, oft überfordert. Viele hegen Versagensangst.

"Grundsätzlich denken die Leute, dass man sich schon dafür schämen muss, nach Hilfe zu suchen", so Tsujioka. Das gelte nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für ihre Familien. Schon in Japans Sprache sei diese Haltung angelegt. Auf Deutsch sagt man "Guten Morgen", in Japan "Ohayo gozaimasu": "Sie sind aber heute wieder früh aufgestanden". "Schon gleich am Morgen müssen wir anderen gegenüber Respekt zeigen beziehungsweise uns selbst erniedrigen", so der Japaner und fügt hinzu: "Es wird nicht anerkannt, anders zu leben."

Hinzu kommen wirtschaftliche Aspekte. Konnten sich frühere Generationen noch auf eine lebenslange Anstellung in ihrer Firma verlassen, begann dieses Ideal in den 90er Jahren zu bröckeln. Zunehmende Unsicherheit, Scheu, Scham und abnehmende Kommunikationsbereitschaft treibt viele in die Isolation. Und je länger der Rückzug aus der Gesellschaft andauert - laut Professor Saito sind es im Durchschnitt 13 Jahre - desto komplizierter wird es.

Es werde immer schwieriger für Familien, andere wissen zu lassen, dass ihr Kind "Hikikomori" ist, "weil die Gesellschaft kälter wird", erklärte der Psychiater und Ehrenprofessor der Wakayama-Universität, Teruo Miyanishi, der japanischen Agentur Kyodo. Schon seit den 80er Jahren kümmert er sich um "Hikikomori". Miyanishi und andere Experten fordern eine verstärkte Bereitstellung öffentlicher Beratungsdienste, gerade auch für Ältere, die schon seit langem in Isolation leben.

Von Nöten seien jedoch auch Orte, wo es nicht darum gehe, dass die Betroffenen in erster Linie Arbeit finden - und damit von ihnen verlangt werde, sich dem Gesellschaftssystem anzupassen, fordert Tsujioka. Vielmehr benötigten sie einen Ort, "wo sie so sein können, wie sie sind". Doch dafür gebe es keinerlei Unterstützung vom Staat.

Zugleich warnen Fachleute vor einer verzerrten Darstellung des Problems durch die japanischen Medien. "Hikikomori" dürften nicht als "potenzielle Kriminelle" betrachtet werden, so die Hilfsorganisation Hikikomori UX Kaigi. Anderenfalls könnten die Betroffenen und ihre Familien noch mehr Ängste haben vor Kontakt mit Japans Gesellschaft.