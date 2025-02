Kultur: Die Art kommt und bringt Welt-Kunst nach Basel

Mehr als in Paris

Die Zahl der in Basel teilnehmenden Galerien liegt damit um rund ein Drittel höher als diejenige in Paris und etwa gleich hoch wie bei der Ausgabe in Miami Beach. Mit von der Partie sein werden nach wie vor die weltumspannenden Kunsthandelskonzerne wie Gagosian, David Zwirner oder Hauser & Wirth. Mit der Galerie Oskar Weiss aus Zürich gibt es aber auch einen Neuzugang aus der Schweiz.

Spezielle Plattform

Unter der Bezeichnung „Premiere“ wartet die Kunstmesse 2025 mit einem neuen Sektor auf. Sie will Galerien laut Mitteilung eine spezielle Plattform für „ambitionierte Werke“ von bis zu drei Kunstschaffenden aus den vergangenen fünf Jahren bieten.