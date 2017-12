Kultur Die jungen Wilden sind los

Aarau. Platz frei für die jungen Wilden: Im Aargauer Kunsthaus in Aarau sind bei der Jahresendausstellung „Auswahl 17“ Werke von 55 Kunstschaffenden, darunter vielen jungen Aargauern, zu sehen. Dazu gibt die Sonderausstellung „Wild Thing“ einen Einblick in das ungezähmte Schweizer Kunstschaffen der 1980er Jahre.

In dieser Zeit sei es wild zu und hergegangen in der Schweizer Kunstszene, schreibt das Kunsthaus zur neuen Sonderausstellung. Unerschrocken und schonungslos habe eine neue Generation damals Missstände angeprangert.

Die Auseinandersetzung mit persönlichen Empfindungen habe auf der Leinwand und auf Papier mit Kohle, Bleistift, Tinte und Wasserfarben stattgefunden. Auch in der bildenden Kunst seien damals ungeschönt kritische Themen behandelt worden

Josef Felix Müller, einer dieser jungen Wilden von damals, griff zwar auch zu Stiften und Pinsel, gleichzeitig aber auch zur Motorsäge. Damit bearbeitete er Holzstämme und erschuf lebensgroße Holzskulpturen.

Der bekannteste Vertreter der wilden Malerei war der 1996 verstorbene Martin Disler. Er selbst fragte in seinem 1980 erschienenen Roman „Bilder vom Maler“: „Wie groß müsste die Leinwand sein, damit alles Platz hat, was ich sehe und alles, was in mir drin ist?“

Exponate von mehr als 20 Künstlerinnen und Künstlern bilden die Sonderausstellung „Wild Thing“. Die meisten von ihnen wurden in den 1940er und 1950er Jahren geboren. Ebenfalls vertreten ist Louis Soutter (1971-1942), eine Art Prototyp der wilden Malerei. In der Isolation eines Altersheimes schuf er in den letzten 20 Jahren seines Lebens Werke, die ihn zum Vorreiter der gestisch-expressiven Malerei machten. Wie jedes Jahr bietet das Aargauer Kunsthaus in Aarau gegen Ende des Jahres lokalen Künstlern eine Plattform, um ihr Schaffen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Aus 190 Bewerbungen wählte eine Jury 55 Kunstschaffende für die „Auswahl 17“ aus. „Auswahl 17“ dauert bis 7. Januar 2018. Die gleichzeitig beginnende Ausstellung „Wild Thing“ ist bis 15. April 2018 zugänglich.