Kultur: Die kleine Schwester der Art

Niveau steigt stetig

Dass die Organisatoren Klaus Kipfmüller und Volker Scheurer auch mit dem Basler Kunstpublikum liebäugeln, zeigt die Verlegung der Messe auf Juni, zeitgleich zur „Art“, und, dass man strategisch werbemäßig vorgeht und tausende Flyer in Basler Hotels verteilt hat. Zumal mit den externen Galerien Von Lyss Temporary Art Basel, Just Bee aus dem Straßburger Raum und den vier Kunsträumen Kieswerk Weil am Rhein, Basel, Berlin und Villa d’Arte Toskana sowie der Kooperation mit der Akademie of Fine Arts in Danzig ein attraktives Angebot und vielfältige Positionen zu sehen sind.