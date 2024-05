Die Oper

In der Oper wird der Nibelungenring-Zyklus fortgesetzt und beendet. Dabei ist sich Benedikt von Peter, der auch künstlerischer Leiter der Oper ist, durchaus der Herausforderung des mehrstündigen Wagner-Rituals bewusst. Ein Grund, umzudenken: „Wir machen die Pausen länger, die Leute können draußen etwas essen oder am Rhein ihre Füße kühlen.“ Außerdem kündigt er als Aha-Effekt die Miteinbeziehung von neun überlebensgroßen Puppen bei „Siegfried“ und der „Götterdämmerung“ an. Spezielle Ring-Abos sollen das Publikum zudem locken. Ergänzend gibt es mit der Performance „Der Yopougon-Ring“ einen Kommentar zu Wagner aus afrikanischer Perspektive. – Städtepartnertag und Dance Battle inklusive.

Musikalische Vielfalt

Außerhalb des Rings soll in Basel die ganze musikalische Vielfalt präsentiert werden, so der Intendant. Das reicht vom beliebten Broadway-Musicalhit „Into the woods“, in dem sich Märchenfiguren auf die Suche nach dem Glück begeben („gewitzt, unterhaltsam und mit Tiefgang“) bis zu einer musikalischen Auseinandersetzung mit dem Thema Glück im Musiktheaterstück „Wie geht’s wie steht’s“, das auch auf Umfragen in Basel basiert. Das Barockoper-Repertoire wird mit einer bildmächtigen, berührenden Inszenierung von „Dido und Aeneas“ gewürdigt. Der Kreislauf des Lebens wird bei „Das schlaue Füchslein“ bereits Kindern ab acht Jahren von der OperAvenir anschaulich nahe gebracht. Und es gibt Sonderprojekte: So wird anlässlich der Frauen-EM ein Fußball-Oratorium mit der Sinfonietta Basel inszeniert oder kleine musikalische Formate wie die beliebte Oper von unten – aus dem Orchestergraben.

Das Schauspiel

Einen „vielschichtigen Spielplan“ verspricht Inga Schonlau beim Schauspiel. „Wir nehmen auf, was uns umgibt, stellen uns wichtigen Diskussionen“. Natürlich seien das viele ernste Themen, doch gebe es auch viel Humor. Themenschwerpunkt ist das „Schweizer Schweigen“ und die „helvetische Verklärung“ wie die Folgen des Erbens im doppeldeutigen Sinne; aber auch um den Mut zum Zusammenhalt in der „Schneekönigin“ für Kinder ab sechs Jahren. Lukas Bärfuss’ Roman wird in „Die Krume Brot“ auf die Bühne gebracht, in dem es um Migration und Armut geht. Weitere Stücke beschäftigen sich mit der Umdeutung des konventionellen Frauenbildes („Was ist das Kind so schön“ im Kunstmuseum) oder mit dem Phänomen „Fomo“ und der Angst, etwas zu verpassen (ab zwölf Jahren). Gegen Gewalt erzählen sollen der Brecht-Klassiker „Mann ist Mann“ oder die Neuinterpretation der „Chroniken vom Mars“.

In einer Themenwoche mit dem vieldeutigen Titel „Ode an die gewaltbereite Jugend Europas“ von Regisseur Sebastian Nübling wird die Schauspielsaison im Juni 2025 beendet.

Junges Publikum

„Unser junges Publikum wächst“, freut sich der Intendant. Und so wird speziell ein Flyer für Familien und Schulen angeboten. Mit dem Theaterplatzfest und vielen Aktionen im Stadtraum will das Theater Basel zum integralen Kulturraum der Stadt werden.

Infos und Tickets unter www.theater-basel.ch

Foyer Public

Hier wird das Theater zum öffentlichen Stadtraum. Hier können alle zusammensitzen, spielen, lesen, chillen, tanzen, arbeiten. Der Raum lädt zu unterschiedlichen Aktivitäten ein, ist konsumfrei und von Dienstag bis Sonntag, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Bühnen, Freiflächen, Workshop-Räume, Arbeitsplätze, die Zweigstelle der GGG Stadtbibliothek, Sofagruppen, Kinderecke und vieles mehr locken. Das Angebot ist ein Renner. Die Menschen strömen ins geöffnete Haus, bis zu 6000 in der Woche, so der Intendant.