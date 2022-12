Kultur Die persönliche Landkarte

Im Untergrund

Im selben Raum geht Peter Bosshart für seine Erkundungen in den Untergrund, in den Abwasserkanal. Er kartiert ein Abwasserrohr, das verstopft war, und hat in dem mit Alphornklängen (Dirk Amrein) unterlegten Video „Alpkanal“ originale Aufnahmen der Rohrvermessungen und des Abwasserlaufs verwendet. Auch mit Bauarbeiten am eigenen Haus hat Bossharts großes Folienbild „Absperrgitter“zu tun, auf das er in raumbeherrschender Größe das Gitterraster übertragen hat.

Davor gibt eine Bodenarbeit von Natalia Schmidt einige Rätsel auf. Sie betreibt hier in Fotos und einer Videoinstallation Ballistikforschung, geht der unheilvollen Geschichte einer deutschen Patrone nach, die bis heute hergestellt wird, macht auf Waffenlieferungen, Völkermord und Wiedergutmachungen aufmerksam. Ein originales Projektil, auf einen langen Speer gepflanzt, ist eine anspielungsreiche skulpturale Umsetzung dieses kolonialen Themas.

Der Klimawandel

Die Auswirkungen des Klimawandels visualiert Gabriele Engelhardt mit Fotos vom Rhonegletscher, der mit zusammengenähten Lappen bedeckt wird, um den Schmelzprozess aufzuhalten. Die Ansichten zeigen einen wie von Leichentüchern bedeckten sterbenden Gletscher, wobei die Fotografin in ihrer Ästhetik Bildhauerei mit Fotografie verbindet und den Blick auf den Faltenwurf lenkt. Das Eis formt die Strukturen, es ist hier der „Bildhauer“.

Komplex und spannend

Auch die anderen ausgestellten Arbeiten verlangen vom Besucher Zeit zum Betrachten, denn sie sind recht komplex, aber auch spannend. Etwa die „Selftracking-App“ von Florian Mehnert, mittels der Bewegungsprofile von anonymisierten Personen nachgezeichnet und auf Google-Maps nachverfolgt werden können.

Christine Fausten, die man von farbigen und auffallenden Textilskulpturen her kennt, steuert eher stille, ruhige, zarte Kaltnadel-Radierungen und Materialdrucke bei, in denen sie Strukturen vom Rhein und Rheinbett aufgreift.

Naomi Middelmann bespielt das Dachgeschoss mit der meterlangen Arbeit „Memory Mapping“: bemalte Stoffbahnen mit Erinnerungen, Figuren, Zeichen, Häusern, Architekturen, die sich von der Decke bis in den Raum ziehen – auf ihre Art persönliche Landkarten. Bis 8. Januar, Sa 15-18, So und Feiertag 14-18 Uhr. Kuratorenführung So, 4. Dezember, 16.30 Uhr