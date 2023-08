Kultur Die Stimme von Lore Berger

Von Glück und Unglück

Dass es Parallelen gibt zwischen den beschriebenen Momenten in den Jahren 1939/40 aus dem Leben der Figur Esther und der Biografie von Autorin Lore Berger, ist unbestritten. Letztere schrieb in ihrem Brief an die Büchergilde, wo sie am 19. Juli 1943 als „noch nicht 22-jährige Baslerin“ ihr Manuskript einreichte: „Ich habe in glücklichen und unglücklichen Stunden geschrieben, habe vielleicht mehr von mir selbst in diese Seiten gelegt, als mir selbst lieb war und ich überhaupt wusste.“

Ihre Protagonistin Esther schreibt „Eine Geschichte gegen Thomas“, wie der Titel des Romans weiter heißt. Eine Geschichte gegen eine Sehnsuchtsfigur, die Parallelen aufweist zu einer Bekanntschaft der realen Lore Berger. Dies ist auch deren Tagebuch zu entnehmen.

Esther erzählt von einer Liebe, von glücklichen Momenten, Betrug und Kummer. Aber der Roman geht weit darüber hinaus: Vielschichtig skizziert die Autorin die Einsamkeit, die (Todes-)Sehnsüchte und die Langeweile ihrer Figur Esther, die wohl behütet in einem bürgerlichen Milieu ihre Umwelt beobachtet und daran zerbricht.

Esthers Erzählung endet im April 1940 kurz vor einer tödlich verlaufenden Bluttransfusion nach monatelanger Nahrungsverweigerung. Das erzählt im Roman Esthers Bruder Edgar, der die Schreibhefte nach ihrem Tod findet und darin eine Erklärung für ihren Zustand sucht. Er redigiert und kommentiert 1943 das fiktive Manuskript und scheint es herauszugeben.

In der dritten Ebene stellt die Autorin Berger diesem fiktiven Bruder einige Zeilen voran, „anstelle eines Vorworts“: „Ich bin irgendjemand. Ich arbeite den Tag über und abends setze ich mich hin und zeichne auf, was ich schon lange mit lauter Stimme hätte erzählen wollen.“

In dieser Vielschichtigkeit erzählt Berger von beruflichen, familiären und gesellschaftlichen Erwartungen, Therapien und insbesondere „von der minderen Bedeutung, die Frauen und ihren Aktivitäten in der Gesellschaft eingeräumt werden: Man müsste, um in den bestehenden Verhältnissen zu gedeihen, keine Frau sein. Ich bin aber eine Frau“, so Esther. Ihre Freundin Bea fügt an anderer Stelle hinzu: „Glättebrett und Strumpfkugel... und am Abend wird man von seinem Ehemann verge... pardon, nicht in Ruhe gelassen.“

Weiblicher Literaturkanon

Diesen Romantext setzt die Marathonlesung dem abschätzigen Wikipedia-Kommentar entgegen. „Den Roman heute wieder zu erinnern“, darum geht es Verena Stössinger. „Ihn endlich wahrzunehmen und auch hereinzuholen in die Schweizer Literatur. Denn dass Autorinnen und ihre Werke nicht den Platz haben, der ihnen gebührt, ist wohl unbestritten.“ Deshalb ist es auch für Julia Rüegger eine Ehrensache, am Sonntag Lore Berger ihre Stimme zu geben. „Basler Autorinnen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Prägung kommen zusammen, um einen weiblichen Literaturkanon über die Generationen hinweg hochzuhalten.“

Lore Berger: „Der barmherzige Hügel. Eine Geschichte gegen Thomas“. Roman. Hg. Charles Linsmayer. Th. Gut Verlag, Zürich 2018. 280 Seiten, gebunden 29,80 Franken