Kultur: Ein Weltstar in Lörrach

Das delian::quartett lernte ich erstmals auf der Beerdigung von Bruno Ganz in Zürich kennen. Ihre Einladung zur Mitarbeit habe ich spontan als großes Geschenk empfunden. Seitdem haben wir gemeinsam zwei Projekte entwickelt, sie haben ihre Kompositionen als Ausgangspunkte, ich bringe als Schauspielerin die Texte ein. Beim zweiten Projekt sind es Sonette und Monologe von Shakespeare.

Was erwartet die Zuhörer?

In Verbindung mit dem Streichquartett von Schostakowitsch entstehen Spannungsbögen. Dabei bin ich jedes Mal von der Intensität und der Genauigkeit der ’Delians’ überwältigt. Selten gibt es im Theater so starke Empfindungen. Dafür bin ich dankbar und gebe meine Freude gern ans Publikum weiter.

Sie waren ja schon hier in der Regio zu Gast bei Dieter Bitterli in Kandern-Riedlingen. Haben Sie die Gegend noch in guter Erinnerung?

Oh ja, in der Region bin ich immer wieder gerne aufgetreten, auf Gast- und Festspielen, bei Bitterli in Kandern auch mit meinem Else-Lasker-Schüler Abend. Von hier ist es ja auch nicht mehr ganz so weit in meine letzte Wahlheimat Frankreich. Liegt auf dem Weg – praktisch.

Stimmenfestival: Angela Winkler und das delian::quartett, Sonntag, 14. Juli, 11 Uhr, Burghof Lörrach

tritt am Sonntag, 14. Juli, 20 Uhr, gemeinsam mit dem delian::quartett im Burghof Lörrach beim Stimmenfestival auf. Das Programm fokussiert sich auf Brecht.