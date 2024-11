Kultur: Es weihnachtet am Theater Basel

Weihnachtssingen

Der Extrachor des Theater Basel führt Werke des Schweizer Komponisten und Alphornisten Reto Stadelmann auf, der ebenfalls auftreten wird. Höhepunkt ist das beliebte Lied „Unter Milliarden von Ster- nen“ von Walti Dux – Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht, so das Theater.

Der musikalische Leiter, Thomas Wise führt durch den Abend, der die Große Bühne in eine zauberhafte Theaterlandschaft verwandeln will. Er führt das Ensemble an Klavier, Orgel und Mikrofon durch das Programm, das er selbst zusammengestellt hat. Ein besonderer Konzertabend zur besinnlichen Einstimmung auf die Feiertage mit Mitgliedern des Opernensembles und des Opernstudios OperAvenir.

Silvesterfest

Auch in dieser Spielzeit wird das alte Jahr mit einem Silvesterfest beendet Nach den Aufführungen „Into the Woods“, „Mann ist Mann“ und „Doktor Watzenreuthers Vermächtnis – Ein Wunschdenkfehler“ werden die Besucher zu einer ausgelassenen Party im Foyer eingeladen. Der Eintritt zur Silvesterparty ist in den Tickets für die Vorstellungen enthalten.