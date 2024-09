Kultur: Existenzielle Themen

Schürch habe sie geradezu obsessiv in den Jahren 1922 bis 1932 geschaffen. Damals habe er fern der Gesellschaft und in Armut mit seiner Mutter in einem abgelegenen Waldhaus im Tessin gelebt. Dort habe er sich von den Arbeiten seiner Vorbilder wie Ferdinand Hodler, Pablo Picasso oder Paul Cézanne gelöst. In seinen Arbeiten habe er Geschehenes und Erlebtes mit seinen inneren Bildern, Ängsten und Visionen verbunden, erläutern die Ausstellungsmacherinnen.