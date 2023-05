Kultur Festival für den Blues

Der Auftakt der diesjährigen Auflage ist bereits am Donnerstag in Rheinfelden. „Blue Deal“ aus Südbaden spielen satten Blues-Rock. In der Formation spielen gestandene Musiker mit viel Erfahrung neben Neulingen. Der Lohn dafür: eine Nominierung für die Challenge des German Blues Award 2023.

Popa Chubby ist das Zugpferd des Abends. Extra eingeflogen, gilt er als der Verrückte aus den USA“, sagt Bockey. 30 Jahre Blues, Rock und Soul will er in Rheinfelden feiern. Und präsentiert derzeit mit seinem aktuellen Album „Emotional Gangster“ die ganze Bandbreite zwischen Wut und Sanftmut, Rock und Blues. Popa Chubby verbindet virtuoses Gitarrenspiel mit faszinierendem Songwriting und die Wurzeln des Blues mit urbanen Elementen. Ein spannender Abend, finden Manfred Bockey und der Vereinsvorsitzende Josef Wagner.

Frauenpower

Echte Frauenpower gibt es wieder im Schopfheimer Stadtpark am Abend darauf. Eine Ladies Night mit den wohl besten Schweizer Musikerinnen der Bluesszene, versprechen die Veranstalter. Lilly Martin ist gebürtige New Yorkerin, stammt aus einer kubanischen Musikerfamilie und hat in der Schweiz ihre zweite Heimat gefunden. Ihr urbaner Blues und Soul ist von der musikalischen Vielfalt ihrer Herkunft geprägt. Sie präsentiert mit Multiinstrumentalist Michael Dolmetsch Soul-Blues mit Einflüssen aus Gospel, R&B sowie Motown.

Von der Straße zur Bühne

Justina Lee Brown ist eine echte Powerfrau, schwärmt Manfred Bockey. Sie hat sich im harten Überlebenskampf als Straßenkind in Lagos durchgebissen. Dank ihrer bemerkenswerten Stimme hat sie es auf die Bühnen Europas geschafft. Ihr Afro-bluesiger Soul gilt als echtes Live-Erlebnis.

Am Samstagabend in Wehr auf dem Talschulplatz spielt die französische Band Rosedale mit ausdrucksvollem, variantenreichen Gesang und virtuosen Gitarrenlicks. Die junge Band will mit ihrem Mix aus Blues, Rock und ein bisschen Pop begeistern.

Leon Biel aus den USA wurde in die Gospelmusik hineingeboren. Er sang in Kirchenchören und bietet klassischen Soul und Rhythm&Blues mit viel Authentizität. Begleitet wird er von der Luca Giordano Band aus Italien.

17. bis 19. August: 19 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr; Das Festival ist bewirtet. Karten: 23 Euro (VV), Festivalpass: 60 Euro; Vorverkauf unter https://eventfrog.de/dreylandbluesfestival