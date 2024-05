Zivilisation ohne Alterung

In einem Kontrollraum äußern sich auf Videobildschirmen verschiedene Menschen zu Facetten einer vielleicht gar nicht mehr so ganz so fiktiven Zivilisation, in der das Altern stark gebremst oder gar aufgehoben wird. Und in einem weiteren Raum ist die Geschichte einer Frau nachzuvollziehen, die als eine Art Wiedergängerin die Stationen ihres Lebens und Sterbens besucht.

Der studierte Quantenchemiker Michael Schindhelm, der von 1996 bis 2006 Direktor des Theater Basel war und seither als Autor und Filmemacher tätig ist, will sich weder auf die Seite der Fortschrittsgläubigen noch auf diejenige der Kritiker stellen.

Kein Moralapostel

Beide Seiten kommen vor, aber nicht in Botschaften mit dem moralischen Zeigefinger, wie er sagte. Von der künstlerischen Fiktion mündet der Parcours schließlich in einen Aufwachraum, wo man mit der realen Wissenschaft konfrontiert wird. Von Spitalbetten aus kann man den Ausführungen von renommierten Wissenschaftlern zum Thema Altern folgen. So unter anderem dem Leiter des Basler Biozentrums, Alex Schier, und dem indischen Chemie-Nobelpreisträger Venki Ramakrishan.