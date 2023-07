Kultur Gedanken-Blüten

Spannend wird die Ausstellung durch die Gegenüberstellung alt und neu. 70 Arbeiten, alle aus diesem Jahr und farblich harmonisch gehängt – hier schlägt das Harmoniebedürfnis des 79-jährigen Schweizer Künstlers durch -, weisen auf eine bisher nie gesehene Handschrift Hottingers hin.

Bisher nie gesehen

Es sind keine erinnerten und gesehenen Landschaften, sondern Emotionen, Empfindungen. Auch für den Betrachter neue, inspirierende Hottinger-Erlebnisse. Der Maler geht weg vom Vorgedachten, hin zum Loslassen, zum Farben fließen lassen: ein Malen ohne wesentliche intellektuelle Eingriffe, spontan, intuitiv, nach momentanen Stimmungslagen.

Und immer wieder lagern sich neue Farbschichten übereinander. Das muss für Viktor Hottinger etwas Befreiendes gehabt haben, und das sieht man diesen Blättern, die so poetische Titel wie „Gemischte Gefühle“, „Blaue Träume“, „Rote Empfindung“ oder schlicht „Gedanken-Blüten“ tragen, auch an. Diese sehr aufgelösten Farbimpressionen lösen auch beim Betrachter Gefühle aus.

Passend zu den neuen Tendenzen in seiner Malerei hat Viktor Hottinger seinen populären Kunstkalender 2024 „Lichtbilder“ genannt. Die Originale zu diesen Winter-, Frühlings-, Morgenlichtstimmungen bis hin zu Lichtblitzen hängen im Eingangsbereich. Der Kalender geht ebenfalls aus den neuen Bildern und der ungegenständlichen Richtung hervor - ein Aufbruch aus der geschützten Zone in Neuland.

Bis 13. August, Sa und So 12-17 Uhr. Musikalische Matineen: So, 23. Juli: Urban Country Club mit Bluegrass & Country Music, So, 6. August: Ensemble Mo Vene mit italienischen Volksliedern, Finissage: So, 13. August N’Awlins Five mit New Orleans Jazz; jeweils 11 Uhr