Kultur: Gesang wird zum Erlebnis

Zarte Tongebung

Das Klaviertrio ist unglaublich zart in seiner Tongebung. Die Pianistin Maria Cording hat vom ersten Ton des Konzerts an alles in ihren Händen. Sie ist in den unterschiedlichsten Nuancen grandios und gewinnt mit ihrer charmanten Art die Sympathie des Publikums. Die Geigerin Katharina Cording und der Cellist Peer-Christoph Pulc lassen auf ihren Instrumenten einen innigen Nachtgesang ertönen. In den reinen Instrumentalstücken hätte man sich durchaus auch einen etwas zupackenderen Ton vorstellen können. Im Zusammenspiel mit der Sängerin ist ihre sensible Tongebung indes betörend.