Kultur: Glück-Momente

Ein Qualitätsmerkmal von Glück, der seine Bilder unter anderem in „NZZ Folio“ und der „Süddeutschen Zeitung“ publiziert, sind malerische Sorgfalt und Liebe zum Detail. Seine Szenerien sind in Umgebungen eingebettet, die an Werke der großen Meister des Naturalismus oder Realismus erinnern. Diese persifliert er liebevoll ironisch auch selber.

Skurriles aus dem Alltag

Die Ausstellung „Gerhard Glück. Das einfache Leben“ im Cartoonmuseum Basel präsentiert eine thematisch gegliederte umfassende Retrospektive des deutschen Meisters der komischen Malerei, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert hat.

bis 9. März 2025.