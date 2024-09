Kultur: Hommage an Nike

Mode zum Schuh von Diane Katz Foto: Gabriele Hauger

Spannend ist indes der Blick zurück in der chronisch gegliederten, von Designhistoriker Glenn Adamson kuratierten Ausstellung. Die Wurzeln des späteren Weltkonzerns liegen in den 60er Jahren in der Leichtathletik: Phil Knight, selbst Läufer, und der Erfindergeist Bill Bowerman verband die Frage: Wie kann man den individuellen Bedürfnissen der Läufer gerecht werden, ein Motto, das der Konzern bis heute verfolgen möchte. Fotos, Skizzen und Modelle zeigen, wie hier getüftelt wurde. Und welch sinnvolle Produkte entstanden: beispielsweise der Schuh mit einer Fersenkappe zum besseren Halt, die sogar das berühmte Logo verdecken durfte. Gezeigt wird auch der Doppelkeilschuh mit Waffelsohle. Letztere hat Bowermann erfunden, angeblich inspiriert von einem Waffeleisen. Fotografien siegreicher Leichtathleten künden vom späteren Siegeszug der Sportmarke, ebenso entsprechende Videos.