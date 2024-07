Kultur: Hommage an Nina Simone

Diese Aufführung ist wohl ein Schlüsselmoment im Leben der Sängerin und Pianistin, die mit dem Lied „Mississippi Goddam“ eine der Stimmen der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegungen wird.

Das Leben

Nina Simone war das sechste von acht Kindern. Ihre Mutter war eine Methodistenpredigerin, und ihr Vater arbeitete als Entertainer und Friseur und in einer chemischen Reinigung. Bereits im Alter von drei oder vier Jahren begann sie mit dem Klavierspielen. Das erste Lied, das sie lernte, war „God Be With You, Till We Meet Again“. Sie zeigte Talent am Klavier und trat in ihrer örtlichen Kirche auf. Ihre Begabung wurde schnell erkannt, durch ein Stipendium konnte sie studieren. Doch auch hier wurde ihr weiterer künstlerischer Weg von Rassismus begleitet.

Zum Gesang kam Nina Simone durch ihren Job als Klavierlehrerin. Sie improvisierte von Beginn an eigene Stücke.