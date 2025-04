Kultur in der Regio: Lobby für den Dialekt

Die Vielfalt der Dialekte

Bei diesen Lesungen mit dem angegliederten Wochenend-Jour fixe für die Autoren können die interessierten Besucher die verschiedensten Dialekte kennenlernen. Es gibt also nicht nur die Kombination „drei Länder – eine Sprache“, nämlich Alemannisch, denn der Dialekt ist ja nicht nur in Südbaden, im Elsass und in Basel zu Hause, sondern auch im Schwäbischen, Österreichischen und in Norddeutschland.

Genaues Hinhören

Von dort kamen die teilnehmenden Autoren wie Christine Tippelreiter, die sich selbst als „Exotin“ bezeichnete. Kein Wunder, denn wer hat schon von einer Mundart gehört, die „Mostviertlerisch“ heißt? Man muss sich einhören, meinte denn auch Habermaier, aber dann merke man, wie schön es klingt. Gesagt, getan. Es war zwar etwas anstrengend, der Autorin zu lauschen, aber man hat doch verstanden, was sie meinte, und es war aufschlussreich. Die ganze Welt ist ein Dorf, sagt sie zum digitalen modernen Leben. Im Computer sei man überall auf der Welt, von Kanada bis Australien – aber wie es dem Nachbarn gehe, wisse man nicht.